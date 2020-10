Nasul Gigi Becali i-a cerut demisia, iar Mirel Radoi a rabufnit: "Sa nu uite ca mi-am lasat nevasta gravida in 5 luni si am venit sa-l ajut"

Intr-o declaratie facuta la Prosport Live, Radoi i-a dat replica lui Gigi Becali, amintind de perioada in care cei doi au colaborat la FCSB "Primul care a iesit sa-mi ceara demisia a fost nasul meu. Nu stiu daca e bine sa ii raspund, dar sa nu uite ca in 2015, cand m-a sunat sa vin antrenor, am renuntat la tot. La bani, la cariera, mi-am lasat nevasta gravida in 5 luni, tot. Ala e un gest de demnitate. Am venit sa-i dau o mana de ajutor", a spus antrenorul nationalei."Eu si Cosmin Olaroiu am fost singurii oameni care au fost sa-l viziteze la penitenciar. La fel, in cazul Valiza, toti am spus nu pentru el. Asta inseamna demnitate. Eu cred ca e un semn de disperare la Gigi Becali, dar il inteleg. FCSB nu mai e calificata in cupele europene, iar pentru a creste cota jucatorilor ei trebuie sa fie la nationala ", a completat Mirel Radoi.