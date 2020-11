Mirel Radoi: "Am castigat o repriza si am pierdut o repriza". Ce spune despre plecarea sa la Universitatea Craiova

"Cred ca am castigat o repriza si am pierdut o repriza. Aveam nevoie de aceasta victorie, moralul este importat, era nevoie de aceasta descatusare. Nu e dezamagire ca am primit trei goluri , dar este o problema. Insa ma bucur ca am vazut o reactie a jucatorilor, ca am reusit sa fim calmi, dar asta nu inseamna ca trecem cu vederea alte probleme", a declarat Radoi la Pro X, conform news.ro.Intrebat daca va pleca la Universitatea Craiova , Radoi a raspuns: "Nu vreau sa discut despre altceva, sunt la echipa nationala, altceva nu am ce spune. Eu sunt la echipa nationala acum".Reprezentativa Romaniei a invins nationala Belarusului, cu scorul de 5-3 (4-0), intr-un meci amical disputat miercuri seara, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti.Au marcat Mitrea '11, R. Marin '20, Nedelcearu '31, '55 si Puscas '44 pentru tricolori , respectiv Kendysh '63, Bakhar '80 si Klimovich '90+2 pentru oaspeti.Belarus a ratat un penalty prin Yablonski, in minutul 83.Citeste si: Gura de oxigen pentru nationala lui Mirel Radoi. Victorie in amicalul cu Belarus, intr-un meci cu 8 goluri