Mirel Radoi angajeaza "lunetist" la echipa nationala. Cum vrea sa-l opreasca pe norvegianul Haaland

"Cu Norvegia cred ca putem vorbi de momentul revansei. Nu neaparat prin prisma scorului, ci si prin evolutie. Chiar daca am avut si momente bune in acel joc, pierzand cu 4-0 cred ca sunt foarte putine de declarat. Dar e momentul revansei cu Norvegia si va trebui sa aratam cu totul altfel, de la atitudine pana la rezultat. Ce imi doresc este ca implicarea jucatorilor sa fie de 100%", a spus tehnicianul, conform agerpres.ro."Daca nu reusesc jucatori din Bundesliga sa-l opreasca pe Haaland, va dati seama ca si pentru noi e foarte greu sa-l oprim. Stim ca atunci cand echipa lui e in posesie actiunile se desfasoara in partea dreapta a apararii noastre, pentru ca multe goluri provin din acea zona. Am identificat cateva situatii in care poate fi periculos, dar, ca sa mai si glumim, o sa punem un "sniper" (n.r.:) in tribuna pentru a-l opri. Va trebui ca atunci cand Odegaard intra in posesie imediat jucatorii din apropierea lui Haaland sa incerce sa iasa la interceptie, iar celalalt sa asigure dublajul. Pentru ca daca va reusi sa se intoarca si sa aiba si o zona mare de actiune va pune in dificultate orice aparator", a adaugat Radoi.Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste Norvegia, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-o partida contand pentru Liga Natiunilor. Anterior, la 11 noiembrie, de la ora 19:00, prima reprezentativa va juca un meci amical cu selectionata Belarusului pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. La 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Windsor Park, Belfast), Romania va disputa ultimul meci in Liga Natiunilor cu selectionata Irlandei de Nord.