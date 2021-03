Antrenamente pe Zoom la echipa nationala. Cum se desfasoara intregul proces. Selectionerul are si discutii individuale cu jucatorii

"Pregatirea meciului cu Macedonia de Nord este efectuata de staff-ul tehnic al nationalei, sub coordonarea selectionerului Mirel Radoi, aflat inca in izolare. Dar cum se desfasoara, practic, acest proces? Programul detaliat pentru fiecare zi de cantonament al acestei actiuni din martie era deja de mult elaborat si fixat de selectioner impreuna cu staff-ul sau. In fiecare zi, dimineata, are loc o sedinta tehnica a staff-ului cu participarea prin Zoom a selectionerului, unde se fixeaza planul de antrenament pentru ziua respectiva.In fiecare seara are loc o noua sedinta tehnica a staff-ului cu participarea selectionerului prin platforme online, cu prilejul careia se analizeaza randamentul din timpul antrenamentului. Antrenamentele tricolorilor sunt transmise live catre Mirel Radoi printr-o camera video conectata la laptop. Mai mult, la finalul sedintelor de pregatire, selectionerul primeste si inregistrarea integrala a antrenamentului", se arata intr-un comunicat al FRF Si discutiile individuale cu jucatorii au loc tot prin intermediul platformelor digitale: "Sedintele de analiza video cu toti jucatorii sunt conduse de Nicolae Dica si colegii sai din staff, dar selectionerul participa live la acestea. Discutiile individuale ale lui Mirel Radoi cu jucatorii se fac prin intermediul platformelor online. In plus, prin telefon si alte platforme de comunicare, fiecare din membrii staff-ului fixeaza permanent cu selectionerul diferite aspecte legate de activitatile conexe ale lotului (organizare, logistica, modificari de program etc.)". Federatia Romana de Fotbal precizeaza ca exista posibilitatea ca Mirel Radoi sa fie pe banca tehnica la meciul cu Macedonia de Nord , chiar daca selectionerul a fost depistat pozitiv cu COVID-19."Asteptam de la zi la zi revenirea lui Mirel Radoi, exista posibilitatea ca acesta sa fie pe banca inca de la partida cu Macedonia de Nord", precizeaza FRF.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa in luna martie trei partide in cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Prima reprezentativa intalneste la 25 martie Macedonia de Nord (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti), la 28 martie Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie Armenia (ora 19:00, in deplasare).Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje.Citeste si: