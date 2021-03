Veste proasta pentru echipa nationala. Ce se intampla cu selectionerul Radoi, infectat cu coronavirus

"Selectionerul a primit luni, 15 martie, rezultat pozitiv la testarea COVID. Din pacate, situatia nu s-a schimbat pana acum. Mirel Radoi este asimptomatic insa nu poate fi prezent la reunirea oficiala a tricolorilor. Implementarea programului de pregatire va incepe, astfel, prin ceilalti membri ai staff-ului tehnic, dar sub coordonarea selectionerului, conectat la toate activitatile lotului. Va vom oferi curand detalii si imagini despre aceste modalitati de lucru", se arata pe site-ul FRF Mirel Radoi ar putea fi pe banca nationalei la partida cu Macedonia de Nord , de joi, daca se va negativa pana atunci, a precizat federatia.Echipa nationala va disputa trei partide in luna martie, toate in preliminariile Cupei Mondiale 2022: Romania - Macedonia de Nord (25 martie, ora 21:45), Romania - Germania (28 martie, ora 21:45) si Armenia - Romania (31 martie, ora 19:00).Citeste si: