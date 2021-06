"Radoi ar trebui sa se schimbe putin in gandire pentru ca doar animalele sunt consecvente. Trebuie sa se adapteze la o idee de joc la care sa nu mai ia goluri cu nemiluita. Federatia sa nu cedeze in problema cu juniorul. Sunt talente la 18 ani, iar la 19 ani se pierd. Sa nu mai schimbe in minutul doi juniorul.Sa il lase sa joace o repriza si, daca nu duce, sa il bage pe celalalt in a doua repriza", a declarat Dumitru Dragomir, la Digi Sport Special.In 2021, Romania are patru infrangeri consecutive si o singura victorie.