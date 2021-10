Mirel Rădoi, un car de nervi la conferință: "Adu-l acum pe Ivan! Să facem circ!" VIDEO

Mirel Rădoi s-a arătat extrem de deranjat de faptul că un jurnalist l-a întrebat din nou de greșeala de marcaj pe care a făcut-o Andrei Ivan la golul lui Muller din meciul cu Germania.

Selecționerul echipei naționale a României, Mirel Rădoi, a susținut o conferință de presă pentru a prefața jocul cu Armenia de mâine.

El a fost întrebat despre greșela pe care a făcut-o Ivan la Hamburg, când l-a lăsat nermarcat pe Thomas Muller.

Rădoi și-a ieșit din pepeni și a chemat jucătorul la conferință.

"Gabi (n.r - ofițerul de presă), îl poți aduce pe Ivan? Te rog frumos. Facem circ, dacă vrei! Am răspuns imediat după meci. Am spus imediat că Ivan știe ce număr are de marcat. Cred că sunt foarte clare lucrurile astea. Întrebați-l pe Ivan acum. Dacă voi vreți să faceți un caz și să-l decapităm, îl decapităm. Ați făcut-o și cu Markovic. Probabil următorul va fi Pușcaș, probabil Keșeru nu va marca nici el mâine, iar apoi îl vom decapita și pe el.

Și după aceea o să ziceți că naționala n-are atacanți. O să începem cu ăștia mici, pe care încercăm să-i creștem, voi dați-le în cap să vedem ce iese. În fața voastră, indiferent cine va fi, voi aveți un target - acela de a distruge jucătorii. Indiferent cine va fi în fața voastră, nu va fi îndeajuns de bun pentru voi. Problema e că noi nu vorbim doar de rezultate, ci de niște jucători tineri. Nu el este vinovat, nu eu sunt vinovat, nici voi. E o situația care se poate întâmpla. Cel mai bine întrebați-l pe el", a spus Rădoi, conform DigiSport.

În câteva momente a apărut și Ivan, spășit.

"Am înțeles că a fost vina mea, eu trebuia să stau cu Muller. Mi s-a transmis de pe bancă că eu trebuie să-l marchez. Germania a venit cu 7 jucători în careu și era unul liber".

Rădoi a încheiat subiectul.

"A fost un duel în care Andrei n-a reușit să dea cu capul. Andrei, ca să-i fac pe plac, data viitoare n-o să te mai chem la națională (n.r - râde). Dacă noi nici și nici voi nu sunteți lângă ei să le dați încredere, iar la fiecare greșeală... nu știu cât de responsabil poate fi el, inclusiv la 24 de ani", a mai spus Rădoi.

