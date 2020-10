Mirel Radoi ia in calcul plecarea de la nationala: "Daca progresul nu va exista, sa ne gandim la altcineva"

"Pana in noiembrie va trebui sa vedem care sunt progresele, daca au existat, iar dupa dubla din noiembrie vom vedea cum stau lucrurile. Daca progresul nu va exista, va trebui sa ne gandim la altcineva. Probabil ca luna viitoare foarte multa lume va fi mai fericita", a declarat Mirel Radoi, usor ironic la adresa criticilor sai. "Nu stiu, poate vom castiga cele doua partide si lumea va fi mai fericita", a revenit apoi selectionerul."Am aratat din punct de vedere mental putin mai bine fata de partida cu Islanda si mult mai bine decat in partida cu Norvegia. Avem acea problema in ultimii 30 de metri, aducem mingea bine, dar suferim la finalizare. Va trebui sa lucram la acest aspect", a completat Mirel Radoi, refrindu-se strict la meciul cu Austria.