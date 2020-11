Mirel Radoi, inaintea confruntarii cu Norvegia: "E momentul revansei". Ce spune despre demisie si despre plecarea sa la Craiova

"Nu ne este teama de ce s-ar putea intampla daca ar fi cazul unei infectii majore la nivelul lotului Norvegiei. N-am avea nimic impotriva sa se reprogrameze aceasta partida. Dar asta nu cred ca depinde nici de Romania, nici de Norvegia in acest moment, cred ca sunt si institutiile abilitate. Cel mai important e ca acest meci sa se dispute pe teren", a spus Radoi despre problemele cu care s-au confruntat norvegienii la plecarea spre Romania."In momentul de fata ne gandim doar ca avem in fata un adversar foarte puternic, incercam sa aratam la fel de bine ca ei si nu cum am aratat la ultima partida. Plus de asta, avem o revansa de luat fata de noi, fata de suporterii nostri. Cred ca e momentul revansei", a completat antrenorul nostru, amintindu-si de esecul din tur, 0-4."Haaland este un jucator foarte valoros, am incercat sa identificam anumite zone unde ataca in treimea adversarului si o sa incercam sa le dam jucatorilor datele exacte pentru a incerca sa-l anihilam", a precizat Radoi despre principalul pericol din tabra oaspetilor."Sunt cateva aspecte in care trebuie sa fim foarte atenti. Va trebui sa avem grija, pentru ca suntem in pericolul de a termina pe ultimul loc in clasament. Nu putem sa vorbim in momentul de fata de experimente sau de partide amicale", a subliniat selectionerul."Nu ma deranjeaza, sunt obisnuit ca lucruri legate de mine sunt date cu o zi inainte de meci sau in ziua meciului, nu stiu de ce. Nu vreau sa vorbesc despre anumite cluburi pentru ca sunt la echipa nationala . Se speculeaza foarte multe lucruri, foarte multe persoane stiu in locul meu deja unde o sa fiu", a incheiat Radoi, cu privire la zvonurile care il dau plecat la CSU Craiova.Meciul Romania - Norvegia, din grupele Ligii Natiunilor, este programat duminica, la ora 21.45, pe Arena Nationala.Citeste si: Selectionerul Mirel Radoi, cu demisia pe masa? "El va fi noul antrenor al Craiovei"