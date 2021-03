"Avem emotii si cu Liechtenstein". Mirel Radoi se gandeste la demisie. Selectionerul si-a facut praf jucatorii

"Mi-e imposibil sa inteleg la ce altceva se gandesc jucatorii decat la fotbal atunci cand sunt in teren. Noi facem cu totul altceva decat pregatim. E peste puterea mea de intelegere, in felul asta vom avea emotii si cu Liechtenstein", a spus Radoi imediat dupa meci, la Pro X."E un moment negativ pentru toata echipa, e un semnal de alarma, n-ai cum sa faci faultul ala cand ai cartonas galben", a completat selectionerul, referindu-se la eliminarea lui Puscas, in minutul 78."Ma incearca sentimente ciudate, poate ceea ce incerc sa discut cu ei nu ajunge foarte clar la urechea lor. In momentul de fata, am un sentiment legat de demisie. L-am avut imediat dupa meci, il am si acum. Vreau sa mai treaca o perioada de timp, e clar ca o sa avem o discutie zilele acestea", a precizat Radoi.Citeste si: