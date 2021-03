Cum va conduce Mirel Radoi nationala din izolare. S-a intervenit pentru internet de mare viteza la Mogosoaia

"E o pierdere foarte mare, nu ne asteptam la acest lucru. Mai ales ca Mirel Radoi a trecut prin prima faza a vaccinarii. In momentul de fata ne dorim sa nu avem si jucatori in aceeasi situatie, fie depistati pozitiv, fie accidentati. Pentru ca, din pacate, avem iarasi vestea trista in ceea ce il priveste pe Ionut Radu. Sa speram ca sirul vestilor triste se opresc aici. Deci jucatorii care vor intra pe teren vor trebui sa joace si pentru Mirel de data aceasta. Speram totusi sa avem doua teste negative consecutive, iar Mirel sa poata fi prezent la primul meci. Din fericire, in perioada in care Mirel considera ca a intrat in contact cu o persoana depistata apoi pozitiv nu a avut contacte cu ceilalti membri din staff-ul tehnic. Mirel este asimptomatic, mental e bine, este un luptator", a afirmat Burleanu."Am intervenit pentru ca la Mogosoaia, cele doua terenuri de antrenament sa fie conectate la internet de mare viteza, iar Mirel din izolare sa poata urmari fiecare faza a antrenamentului si implicit sa intervina daca este cazul. Cel care ii ia locul, asa cum se intampla si in toamna daca era cazul, este Nicolae Dica . Maine sau poimaine va fi un nou test, iar daca Mirel va fi negativ sperantele vor fi mai mari ca il vom avea pe banca la primul meci", a adaugat el.Presedintele a mentionat ca primul meci din aceasta luna, cel cu Macedonia de Nord, este extrem de important."Sper sa obtinem in aceste trei meciuri un numar suficient de puncte pentru a ne aduce calificarea la Cupa Mondiala. Daca vom castiga primul meci, la nivel mental vom putea sa le pregatim foarte bine si pe urmatoarele doua. Referitor la Germania, nu cred ca este un impediment faptul ca au cinci absenti pentru a alinia un 'unsprezece' extrem de competitiv cu noi", a explicat oficialul FRF.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa in luna martie trei partide in cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Prima reprezentativa intalneste la 25 martie Macedonia de Nord (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti), la 28 martie Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie Armenia (ora 19:00, in deplasare).Citeste si: