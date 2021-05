Mirel Radoi si-a ales succesorul pe banca tehnica a nationalei: "Ar fi cea mai buna varianta"

"Se poate intampla orice si Cosmin Olaroiu cred ca ar fi cea mai buna varianta. Oricine ar veni va avea tot ceea ce ne cere ca nivel de informatii, materiale, tot ce s-a lucrat...", a spus Radoi, conform news.ro. El a mentionat ca nu regreta faptul ca a ales sa fie selectioner. "Nu am niciun regret si m-am tot gandit si am luat fiecare antrenor din 2000 si nu a existat niciunul care sa nu fie atacat, indiferent de performante. E un post vizat de foarte multi antrenori . Cine nu ar veni? Nu cred ca este cineva care sa spuna: Nu vreau", a afirmat Radoi.Mirel Radoi a vorbit si despre faptul ca membrii Comitetului Executiv al FRF considera ca trebuie sa existe cerinta licentei Pro pentru antrenori in campionatul intern: "Daca nu se impunea acesta regula iar erau discutii probabil. Mai bine mai tarziu decat niciodata. Cred ca un antrenor trebuie sa fie evaluat in functie de ceea ce arata echipa lui si nu neaparat daca are acea licenta sau nu".