Soarta lui Mirel Radoi la nationala a fost decisa dupa o intalnire cu Burleanu si Stoichita

"Se bucura de sustinerea federatiei. A fost o intalnire in ziua sosirii din Armenia, s-a intalnit cu Burleanu si Stoichita. Au stat intr-o intalnire, o ora, doua, si a primit sustinerea celor doi, a federatiei. Deci da, ramane la nationala . Da, ramane selectionerul Romaniei. I s-a cerut un material de analiza, pe care-l sa-l furnizeze cu staff-ul lui. Sa analizeze fiecare ce a facut", a anuntat consilierul presedintelui FRF Mirel Radoi mai are contract cu FRF pana in decembrie 2022 si are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din Qatar. Dupa trei meciuri , Romania are insa doar trei puncta, obtinute dintr-o victorie si doua infrangeri.Actualul selectioner a ratat deja calificarea la EURO 2020, dupa ce Romania a fost invinsa de Islanda la baraj.Romania va juca urmatoarele doua meciuri in luna iunie, ambele amicale, cu Georgia si Anglia.Preliminariile se vor lua in luna septembrie.