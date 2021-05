Mirel Radoi si-a anuntat decizia in privinta viitorului la echipa nationala

"In mintea mea a existat scenariul despartirii atunci dupa meciul cu Armenia. Greselile din acea partida ne-au suparat pe toti. Am avut o discutie cu baietii si cred ca au inteles ce le-am transmis atunci.Despre contractul meu cu nationala ? In momentul in care cei de aici ajung sa nu mai aiba incredere in mine sau in ideile mele, eu si staff-ul meu nu vom ramane. Ca la FCSB . Stiti ca si acolo in momentul in care mi-am dat seama ca nu putem aduce ceva in plus am renuntat. Nu am tinut cont de nimic, de salariu, de familii, de clauza etc", a declarat selectionerul nationalei."Supararea ramane, trebuie sa mergem mai departe pentru a incerca sa avem rezultae mult mai bune decat pana acum. Greselile din acea partida (n.r. cu Armenia) cred ca nu m-au suparat doar pe mine, am avut o discutie cu jucatorii imediat dupa meci, sper ca au inteles ceea ce trebuia sa inteleaga din discursul meu. Raportul este facut, eu am avut o discutie cu FRF , acel raport nu va fi facut public. Il numim raport de actiune in care explicam toate motivele pentru selectie, antrenamente, va fi pus la dispozitia Federatiei, dar nu va fi facut public.Este posibil ca noi sa nu transmitem mesajul foarte clar, ne gandim in ce forma ar trebui sa comunicam cu jucatorii. E clar ca vina este comuna pentru rezultatele din ultima perioada. Trebuie sa imbunatatim jocul, sa jucam bine si sa aducem puncte", a mai afirmat selectionerul.Romania se afla pe locul 4 in grupa de calificare la Cm 2022, cu doar trei puncte in trei partide.