Selectionerul Mirel Radoi, dupa tragerea la sorti de la JO: "Vreau o medalie olimpica". Ce spune despre fiecare adversar din grupa

"La prima vedere pare o grupa buna, dar imprevizibila, pentru ca nu cunoastem competitia si presiunea care vine odata cu participarea la Jocurile Olimpice. Coreea de Sud este castigatoarea Cupei Asiei la nivel U23, cu victorii pe linie, Noua Zeelanda a marcat 33 de goluri in 5 meciuri la turneul de calificare, iar Honduras, care se afla la a patra participare consecutiva la Jocurile Olimpice, a eliminat SUA in calificari.Nu ma astept la meciuri usoare, dar mergem cu aceeasi incredere ca la Europeanul de tineret, fara sa ne gandim ca, dupa coeficient, am fost in ultima urna valorica. Am incredere ca vom reusi o performanta importanta. Am spus-o si inainte de EURO 2019 ca mergem la turneul final sa facem viata grea oricarui adversar si sa ne calificam la Jocurile Olimpice. O spun si acum ca imi doresc o medalie olimpica. Sper ca la momentul convocarilor sa gasim intelegere la cluburi si sa avem la dispozitie un lot cat mai competitiv", a declarat Mirel Radoi, potrivit frf.ro. Echipa Romaniei va evolua in Grupa B a turneului olimpic, alaturi de reprezentativele din Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras , s-a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la sediul FIFA de la Zurich.Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franta;Grupa B: Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Honduras, Romania;Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia;Grupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildes, Arabia Saudita.Primele doua echipe din fiecare grupa se califica in sferturile de finala.Joi, 22 iulieNoua Zeelanda - Coreea de Sud (ora locala 17:00, Kashima);Honduras - Romania (ora locala 20:00, Kashima);Duminica, 25 iulieNoua Zeelanda - Honduras (ora locala 17:00, Kashima);Romania - Coreea de Sud (ora locala 20:00), Kashima);Miercuri, 28 iulieRomania - Noua Zeelanda (ora locala 17:30, Sapporo);Coreea de Sud - Honduras (ora locala 17:30, Yokohama).