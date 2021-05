Selectionerul Radoi, despre prezenta nationalei la Olimpiada: "Avem deja cateva refuzuri de la cluburi"

"Imbucurator pentru noi este ca atat jucatorii din Romania cat si cei din strainatate vor sa participe la JO. Din pacate nu depinde de ei si avem cateva refuzuri deja de la cluburi. Sunt patru jucatori pe care cluburile au refuzat din prima sa ii lase. De afara.Prima comunicare a fost catre jucatorii de afara. Aici trebuie sa gasim o fereastra comuna. Asteptam sa vedem la sfarsit care va fi exact lotul. Va exista o negociere, incercam sa gasim o fereastra cat mai accesibila.Din pacate cred ca nu o sa putem sa fim cu jucatorii pe care noi ii dorim pentru ca este intr-o perioada in care cluburile sunt angrenate in tururile preliminarii din Cupa UEFA sau in cantonament . Pana la urma va trebui sa gasim solutii, indiferent cu ce generatie vom merge", a spus Radoi. Intrebat daca exista dezamagire pentru ca unii jucatori nu pot sa vina, el a raspuns: "Nu. Ramane un moment unic, suntem prezenti dupa 57 de ani. Va trebui sa ne prezentam ca si cum am fi obisnuiti cu aceasta competitie. Indiferent cine va fi prezent, trebuie sa-si reprezinte tara, indiferent daca mai are sau nu meci international".