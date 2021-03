Selectionerul Mirel Radoi: "Ne-a trecut glontul pe la cap". Ce sanse acorda echipei sale in meciul cu Germania

"A fost un thriller, mi s-a parut ca totul merge prea usor, ne-a trecut glontul pe la cap. Vreau sa-l felicit pe Goran Pandev, este extraordinar ce face la varsta lui.Eu am fost in permanenta legatura cu baietii, cei din staff stiau principiile. Ma bucur ca am putut fi alaturi de baieti. Meritul nu este al meu deloc, ci doar al jucatorilor si staff-ului.Este o seara minunata, dar in doua minute am avut un black-out total. Am stiut ca va fi ca la box, cineva va marca. Daca e sa ne luam dupa cele 80 deminute de azi, la meciul cu Germania putem spera, dar daca ne luam dupa cele doua minute nu avem nicio sansa", a declarat Radoi la Pro TV.Nationala tricolora a condus cu 2-0 si a fost egalata apoi cu goluri inscrise intr-un interval de doua minute, dar Ianis Hagi a reusit sa aduca victoria inscriind spre final.Au marcat Florin Tanase '28, Valentin Mihaila '50 si Ianis Hagi '86 pentru tricolori , respectiv Ademi '82 si Trajkovski '83 pentru oaspeti.Citeste si: