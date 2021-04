De ce n-a putut impiedica Mirel Radoi sinuciderea fratelui sau

Mihai Radoi, in varsta de 36 de ani a decedat in dimineata zilei de 29 martie 2019, la Spitalul Judetean Timisoara, unde era internat. Decesul a survenit in urma unor multiple traumatisme, medicii precizand, la momentul internarii, ca acesta avea peste 100 de fracturi in tot corpul.Pierderea fratelui sau il bantuie in continuare pe selectioner desi cumva Radoi a gasit o explicatie."De obicei iau lucrurile asa cum vin. Pot gasi o gramada de explicatii, dar nu stiu ce putea sa impiedice tragedia. Am tot discutat cu diferite persoane care au avut astfel de cazuri in familie. Si cu psihologul! In momentul in care oamenii ajung la ideea asta, si daca ii impiedici prima data, o vor face a doua sau a treia oara. In ciuda faptului ca pentru fratele meu a fost prima data cand a incercat sa se sinucida. Daca n-o facea atunci, o facea sigur mai tarziu. Fusese cu doua zile inainte la mine, la Bucuresti. Discutaseram ce urma sa faca. Eu trebuia sa plec in Dubai, iar el trebuia sa vina sa ma ajute cu copiii. Sa-i duca la scoala. Probabil insa ca deja isi impusese ce o sa faca si nu mai putea interveni nimeni. Era si un tip mai orgolios si daca ceva il supara, lua orice decizie. Daca el credea ca aia e solutia, asa facea", a declarat Radoi pentru gsp.ro.