Mitrita a fost imprumutat de New York City, chiar inaintea meciului Islanda - Romania. Fanii echipei ataca conducerea pentru decizia luata

Transferul pare ciudat la prima vedere, mai ales ca Mitrita a marcat pentru echipa din New York patru goluri in ultimele doua meciuri , insa dorinta jucatorului de a pleca a contat enorm."Din cauza circumstantelor personale ale lui Mitrita in perioada pandemiei, am simtit ca cea mai buna miscare pentru toata lumea ar fi imprumutul sau la Al-Ahli. Cu siguranta, este un jucator in care credem si care ne-a ajutat sa castigam meciuri in ultimele 18 luni.Nu stim cat timp vor dura aceste restrictii de circulatie, asa ca am vrut sa ii respectam dorinta de a fi mai aproape de familie", a spus directorul sportiv al americanilor, David Lee.La aflarea vestii, fanii lui New York City au inceput sa atace conducerea."Cea mai mare greseala pe care o faceti", au scris suporterii pe retelele de socializare.