VIDEO Alex Mitrita, gol de poveste in Arabia Saudita. Comentatorii din Golf au innebunit

عمر لو ماسجل يصنع دائما لك بصمتك في كل هدف ..💚👏🏻#الأهلي_الرائد

pic.twitter.com/8ejJSRBd0w - سهام .. (@ses_alahli) December 27, 2020

Dupa ce Maxim a inscris pentru echipa lui Sumudica, a venit randul si lui Alex Mitrita sa marcheze in campionatul Arabiei Saudite.Fostul fotbalist al Craiovei a reusit egalarea, in repriza a doua pentru echipa sa, dupa ce l-a driblat pe un adversar.Comentatorul arab a innebunit cand a vazut reusita romanului.La final, Al Ahli a castigat cu 2-1, in deplasarea de la Al Raed.Echipa lui Mitrita se mentine pe locul 2 in prima liga din Arabia Saudita, la un punct in spatele lui Al Hilal, gruparea antrenata de Razvan Lucescu CITESTE SI: