Manchester City e cea mai "scumpa" echipa din Europa. Detinatoarea Ligii Campionilor, Bayern Munchen, nu e in Top 10

Manchester City, vicecampioana Angliei, are un lot in valoare de 1,036 miliarde de euro, cu 22 de milioane de euro mai mult decat acum un an, cresterea fiind remarcabila in conditiile pandemiei de coronavirus, conform agerpres.ro.Echipa antrenata de Pep Guardiola este urmata la distanta considerabila de Paris Saint-Germain, al carei lot este cotat la 888 de milioane de euro, cu 25 de milioane de euro mai putin decat in 2019.Pe locul trei este cealalta mare formatie din Manchester, United, cu 844 de milioane de euro, in crestere cu 93 de milioane de euro. In urma cu un an, pe locul trei era Real Madrid . Clubul de pe Santiago Bernabeu se afla acum pe pozitia a sasea, cu 708 milioane de euro. Valoarea lotului pregatit de Zinedine Zidane a scazut spectaculos, cu 194 de milioane de euro. Barcelona ocupa locul 4, cu 826 de milioane de euro. Pe locul 5, cu 761 de milioane de euro, este Chelsea , care a inregistrat cea mai mare crestere, de198 de milioane de euro. Locul 7 ii revine campioanei Anlgiei, Liverpool, cu 666 de milioane de euro.Studiul CIES confirma suprematia financiara a Premier League. Nicio echipa din acest campionat nu a investit mai putin de 100 de milioane de euro in indemnizatii de transfer pentru a-i legitima pe actualii sai jucatori In afara de Paris Saint-Germain si Real Madrid, doar trei cluburi din afara Angliei sunt in top 12: FC Barcelona, amintita mai sus, Juventus Torino (locul 8, 594 milioane de euro) si Atletico Madrid (locul 11, 483 milioane de euro).Detinatoarea Ligii Campionilor, Bayern Munchen , este doar pe locul 15, cu 408 milioane de euro.