Fază de milioane: cum a răspuns Mo Salah când a fost întrebat despre Balonul de Aur VIDEO

Egipteanul Mo Salah a fost unul dintre pretendenții la Balonul de Aur. Dar fotbalistul lui Liverpool a fost poziționat doar pe locul al șaptelea în clasamentul final.

”Am fost surprins să văd pe ce poziție a fost Salah, sincer să fiu. Este Balonul de Aur, jurnaliștii votează, e votul vostru. Dacă voi credeți că ar fi trebuit să termine mai sus, atunci ar trebui să vă convingeți colegii.

Mereu poți să-i dai Balonul de Aur lui Messi pentru cariera pe care a avut-o, dar, dacă nu i-l dai acum lui Lewandowski, o să fie dificil să-i mai dai altădată. Și, da, Mo ar fi trebuit să fie mult mai sus, fără îndoială”, a spus antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, în cadrul unei conferințe de presă.

După ce a dat două goluri în derby-ul dintre Everton și Liverpoool, câștigat de cormorani cu 4-2, Mo Salah a fost întrebat ce părere are de faptul că s-a clasat pe locul al șaptelea.

No comment!, a spus Salah, după care a izbucnit în râs.

Mo Salah’s reaction to being asked finishing 7th in the Ballon D’or 😂❤️ pic.twitter.com/eenCNXwEf7