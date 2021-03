Cu selectioner italian, Moldova a suferit cea mai rusinoasa infrangere din istoria ei. Toate rezultatele si marcatorii meciurilor de aseara din preliminariile CM 2022

Gazdele conduceau cu 5-0 in minutul 39 si au administrat Moldovei cea mai drastica infrangere din istoria acestei nationale.Moldova este in acest moment echipa cu cele mai multe goluri primite in preliminarii si va intalni miercuri, pe teren propriu, nationala Israelului.Din nationala Moldovei, umilita la Copenhaga, au facut parte si doi fotbalisti care joaca in Liga I, Armas (Voluntari) si Rata (Chindia).Selectionerul Moldovei este Italianul Roberto Bordin.Georgia vs Spania 1-2Au marcat: Kvaratskhelia '44 / Ferran Torres '56, Olmo '90+2.Kosovo vs Suedia 0-3Au marcat: Augustinsson '12, Isak '35, Larsson '70.Clasament:1. Suedia 6 puncte (4-0 golaveraj)2. Spania 4 (3-2)3. Grecia 1 (1-1)4. Georgia 0 (1-3)5. Kosovo 0 (0-3).Bulgaria vs Italia 0-2Au marcat: Belotti '43, Locatelli '83;Elvetia vs Lituania 1-0Au marcat: Shaqiri '2.Clasament:1. Italia 6 puncte (4-0 golaveraj)2. Elvetia 6 (4-1)3. Lituania 0 (0-1)4. Irlanda de Nord 0 (0-2)5. Bulgaria 0 (1-5).Kazakhstan vs Franta 0-2Au marcat: Dembele '19 si Maliy '44 (a).Ucraina vs Finlanda 1-1Au marcat: Junior Moraes '80 / Pukki '89 (p).Clasament:1. Franta 4 puncte (3-1 golaveraj)2. Finlanda 2 (3-3)3. Ucraina 2 (2-2)4. Bosnia si Hertegovina 1 (2-2)5. Kazakhstan 0 (0-2).Danemarca vs Moldova 8-0Au marcat: Dolberg '19 (p), '48, Damsgaard '22, '29, Larsen '35, Jensen '39, Skov '81, Ingvartsen '89.Israel vs Scotia 1-1Au marcat: Peretz '44 / Fraser '56.Austria vs Insulele Feroe 3-1Au marcat: Dragovic '30, Baumgartner '37, Kalajdzic '44 / Nattestad '19.Clasament:1. Danemarca 6 puncte (10-0 golaveraj)2. Austria 4 (5-3)3. Scotia 2 (3-3)4. Insulele Feroe 1 (2-4)5. Israel 1 (1-3)6. Moldova 1 (1-9).Albania vs Anglia 0-2Au marcat: Kane '39, Mount '63.San Marino vs Ungaria 0-3Au marcat: Szalai '13, Sallai '71, Nikolics '88.Polonia vs Andorra 3-0Au marcat: Lewandowski '30 '55, Swiderski '88.Clasament:1. Anglia 6 puncte (7-0 golaveraj)2. Polonia 4 (6-3)3. Ungaria 4 (6-3)4. Albania 3 (1-2)5. Andorra 0 (0-4)6. San Marino 0 (0-8).Romania vs Germania 0-1A marcat: Gnabry '16Armenia vs Islanda 2-0Au marcat: Barseghyan '53, Bayramyan '74Macedonia de Nord vs Liechtenstein 5-0Au marcat: Bardhi '7, Trajkovski '51, '54, Elmas '62, Nestorovski '72 (p).Clasament:1. Germania 6 puncte (4-0)2. Armenia 6 (3-0)3. Macedonia de Nord 3 (7-3)4. Romania 3 (3-3)5. Islanda 0 (0-5)6. Liechtenstein 0 (0-6).