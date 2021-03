Cine e moldoveanul care vrea sa cumpere AC Milan

"Alexandr Jucov, un om de afaceri de top, originar din Republica Moldova si fondator al World Lab Technologies, si-a exprimat interesul de a achizitiona majoritatea actiunilor lui AC Milan, club din Serie A. Aceasta achizitie va implini dorinta de mai mult timp a domnului Jucov, aceea de a fi implicat activ in sport ca afacere, care a adoptat accelerat noi tehnologii si masuratori pe baza de date metrice", a transmis compania lui Jucov, conform Football-italia.net.Jucov este originar din Republica Moldova, iar in ultima perioada a incercat sa cumpere platforma TikTok."Sunt Alexandr Jucov, nascut la 12 martie 1969 in Chisinau si provin dintr-o familie cu o lunga istorie de valori morale solide, iar educatia primita de la parintii mei, tatal meu fiind inginer, iar mama mea fiind doctor, m-a ajutat sa-mi construiesc o cariera de succes, bazata pe principii pragmatice", se caracterizeaza omul care vrea sa o preia pe AC Milan, pe site-ul oficial. Compania condusa de Jucov se bazeaza pe cercetarea si dezvoltarea de noi tehnologii in energia regenerabila, mobilitate sustenabila, logistica si proiecte de infrastructura.AC Milan e pe locul secund in Serie A, cu 53 de puncte, dupa 25 de etape, dupa ce a fost lider in Italia in acest sezon. Pentru AC Milan evolueaza fostul portar al nationalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu , care are statutul de rezerva.Citeste si: Cristi Borcea , moment de sinceritate: "Am fost tot timpul cu Valentina, chiar daca m-am insurat cu Alina"