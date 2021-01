Moment de cotitura pentru Mihaila la Parma. Antrenorul care l-a adus pe roman in Serie A a fost dat afara

"Parma Calcio 1913 anunta ca Fabio Liverani a fost eliberat din postul sau de antrenor al primei echipe", se arata intr-un comunicat. Presedintele clubului, Kyle Krause, a confirmat pe Twitter despartirea de antrenor."In aceasta dimineata, l-am informat pe Fabio Liverani ca am decis sa ne despartim de el ca antrenor. Vreau sa-mi exprim cea mai profunda recunostinta fata de Fabio pentru munca si stilul sau de conducere. Sezonul acesta a fost dificil, dar la Parma sunt luptatori. Mergem mai departe", a scris Krause.Liverani, 44 de ani, era in functie din august 2020, cand l-a inlocuit pe Roberto D'Aversa, si mai avea contract pana in vara anului 2022. El a insistat in toamna anului trecut pentru transferul lui Mihaila de la Craiova, romanul debutand in urma cu cateva zile in Serie A.Parma a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu 3-0 de Atalanta, in etapa a XVI-a a campionatului italian Serie A. Formatia lui Mihaila este pe locul 18, retrogradabIl, cu 12 puncte.Potrivit presei italiene, D'Aversa ar urma sa se intoarca la echipa.Citeste si: Sotul Serenei Williams continua tirada asupra lui Ion Tiriac: "Clovn rasist si sexist". De unde a pornit scandalul