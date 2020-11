Mircea Lucescu va asista la un moment istoric in fotbal. Prima femeie care va arbitra un meci de Champions League

Frappart va deveni astfel prima femeie arbitru care isi va asuma aceasta responsabilitate in prestigioasa competitie continentala, informeaza AFP.In varsta de 36 ani, Stephanie Frappart a condus deja Supercupa Europei, in august 2019, in care s-au infruntat echipele engleze Liverpool si Chelsea , castigata de "cormorani" cu 5-4 la loviturile de departajare (2-2 dupa prelungiri).Ea a fost, totodata, prima femeie care a arbitrat in divizia secunda franceza (2014), iar apoi in elita fotbalului francez (2019), unde a condus in luna octombrie primul sau derby Olympique Lyon Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului