FIFA a amanat Mondialele Under 20 si Under 17 programate in 2021

FIFA a precizat intr-un comunicat ca "situatia sanitara mondiala nu s-a ameliorat de maniera suficienta pentru a raspunde provocarilor asociate celor doua competitii, in special in ceea ce priveste restrictiile privind calatoriile internationale".Mai multe competitii au fost amanate in acest an dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, incepand cu EURO 2020, reprogramat in 2021, Copa America 2020, reprogramata anul viitor sau Cupa Africii pe natiuni 2021, decalata in ianuarie 2022.