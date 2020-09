Alvaro Morata a revenit la Juventus, imprumutat de Atletico. Clubul madrilen il va inlocui cu Luis Suarez

Campioana Italiei are o optiune de cumparare definitiva de 45 de milioane de euro, la finalul perioadei de imprumut.Internationalul spaniol (33 de selectii, 17 goluri ) a mai jucat la Juve, intre 2014 si 2016. Real Madrid si Chelsea sunt alte cluburi la care a evoluat el.Potrivit presei spaniole, Morata, 27 de ani, va fi inlouit la Atletico de uruguayanul Luis Suarez, care ar fi ajuns, marti seara, la un acord cu FC Barcelona pentru rezilierea contractului.Suarez, 33 de ani, va semna un contract pe doi ani cu Atletico, unde va ajunge gratis, urmand ca gruparea din capitala Spaniei sa achite doar bonusuri de performanta, care pot ajunge la patru milioane de euro.La Atletico, Suarez va avea un salariu de 15 milioane de euro, jumatate din cat castiga la Barceloana. Uruguayanul a jucat sase sezoane la gruparea catalana, 283 de meciuri , in care a marcat 198 de goluri.El a fost transferat de la Liverpool, in vara anului 2014, pentru 82 de milioane de euro, dupa ce a mai trecut pe la Nacional, Groningen si Ajax.Luis Suarez are 113 meciuri la echipa nationala a Uruguayului si 59 de goluri marcate.