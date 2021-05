Performanta unica pentru cei trei internationali romani din Bulgaria

Kiril Despodov (27), Dominik Iankov (79) si Claudiu Keseru (83) au inscris pentru campioana, in timp ce golul oaspetilor a fost semnat de Gaius Makouta (38 - penalty), in etapa a 27-a, in play-off.Keseru, introdus pe gazon in min. 60, a reusit al 17-lea sau gol in 23 de etape.Fundasii romani Dragos Grigore si Cosmin Moti nu au facut parte din lot in acest meci.Ludogoret ocupa primul loc in clasament, cu 67 puncte, urmata de TSKA Sofia , 53 puncte, si Lokomotiv Plovdiv, 52 puncte, cu un joc mai putin.Pentru Cosmin Moti este cel de-al noualea titlu cu Ludogoret, pentru Keseru al saselea titlu, iar pentru Grigore al treilea.