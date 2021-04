Declinul lui Mourinho: cum a ajuns The Special One un antrenor de duzina

- Pana in 2015, echipele lui primeau 0,86 goluri pe meci. La Tottenham a ajuns la 1,16.

- La Tottenham, a pierdut nu mai putin 20 de puncte din meciurile in care echipa londoneza a condus. Doar Brighton a mai stat asa de prost

- A avut la Spurs o medie de 1,64 puncte pe meci. Sub toti predecesorii sai: Sherwood, Pochettino, Villas-Boas, Harry Redknapp

- Si tot la Tottenham a pierdut 13 meciuri intr-un singur sezon. La nicio alta echipa dinainte nu a pierdut intr-un sezon atatea jocuri.

Jose Mourinho a fost indepartat recent de la Tottenham, club la care in urma cu cinci-sase ani nici nu s-ar fi angajat, considerandu-l prea mic pentru valoarea lui de antrenor "special".Dupa ce a castigat campionatul in Anglia cu Chelsea , in 2015, a inceput declinul erei Mourinho. Antrenorul portughez a obtinut doar patru victorii din 16 meciuri cu Chelsea in sezonul urmator si a fost nevoit sa plece. A urmat mandatul lui United, incununat cu trei trofee, insa nu atat de importante pentru un club atat de mare. Si, mai apoi, esecul de la Tottenham.Cum s-a ajuns aici? Presa engleza scrie ca Mourinho a refuzat sa se alinieze la tendintele fotbalului modern, mergand tot pe tacticile "old school". In plus, a devenit mult mai "morocanos" si a avut conflicte cu jucatorii si la United si la Tottenham. Jose n-a mai putut sa controleze vestiarele care altadata il ascultau orbeste, vezi cazul Inter.Iar cifrele spun asa:Colac peste pupaza, Tottenham a suferit o eliminare rusinoasa din Europa League, in fata lui Dinamo Zagreb, dinamitand sansele echipei la un trofeu si la calificarea in Champions League.In aceste conditii, ce patron va mai avea curaj sa-l angajeze pe Mourinho?2 Ligi ale Campionilor a castigat portughezul, cu Porto (2004) si Inter (2010)7 este locul pe care Mourinho a lasat-o pe Tottenham8 titluri de campion are Jose in palmares, 3 cu Chelsea, 2 cu Porto, 2 cu Inter, 1 cu Real. Ultimul titlu dateaza din 2015.