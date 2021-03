Gigi Multescu, antrenor la Dinamo pentru a cincea oara

Ionel Gane si-a dat demisia, iar in locul sau a fost numit Gheorghe Multescu "La ora 16.00 la Saftica, Gigi Multescu va relua antrenamentele de acolo de unde le lasase in septembrie anul trecut", a fost mesajul PCH, confirmand schimbarea.Multescu va implini 70 de ani in toamna si se afla la al cincilea mandat la Dinamo. El a mai condus echipa in 1990, 2008, 2013 si 2020.CITESTE si