Dinamo isi cauta din nou antrenor

Gigi Multescu, care fusese instalat dupa plecarea lui Ionel Gane, nu mai vrea sa continue."In momentul de fata ma pun la dispozitia conducerii. Nu cred ca mai am putere sa merg mai departe. Acum ma gandesc sa ma pun la dispozitie, sa vad ce doresc ei. Acum, maine, poimaine.Pe langa faptul ca am primit 3 goluri foarte ciudate, din cornere, lucrurile nu au stat cum trebuie, foarte putin am mai redresat.Traiesc o senzatie de... cum sa spun... nu gasesc cuvintele. Nu ma mai simt util. Poate nu fac eu ce trebuie. M-am confruntat cu multe situatii de-a lungul carierei, dar acum e ciudat! Nu vreau sa dau bir cu fugitii, dar e foarte greu", a declarat Gigi Multescu, la TV Telekom Sport.Multescu antreneaza a cincea oara Dinamo . De cand a fost reinstalat, Dinamo nu a cucerit niciun punct in trei partide.