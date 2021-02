VIDEO Cine e romanul care a marcat duminica in poarta lui Inter Milano

Fiorentina Primavera a invins pe Inter Primavera cu 2-1, in campionatul echipelor secunde ale cluburilor din Serie A.Munteanu a marcat in minutul 65, cu un sut in diagonala la coltul lung, din interiorul careului. Este a doua reusita a romanului de 18 ani, in cinci partide, el reusind si o pasa de gol.Fiorentina a platit doua milioane de euro in schimbul transferului lui Louis Munteanu de la Viitorul, in septembrie 2020. Atacantul, care a semnat un contract pe patru ani, este al doilea jucator roman transferat in ultimii ani de Fiorentina, dupa Ianis Hagi , care a evoluat la clubul viola in perioada iulie 2016 - ianuarie 2018.Munteanu a plecat rapid de la Viitorul, dupa doar 21 de meciuri si trei goluri Citeste si: