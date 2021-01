Mutare surpriza a lui Marius Sumudica. Antrenorul roman si-a gasit echipa, dar se va bate pentru evitarea retrogradarii

Rizespor a pierdut, scor 1-4, meciul de duminica, disputat cu Malatyaspor, in deplasare, in etapa a XIX a campionatului turc si este fara victorie de cinci etape. In urma acestui rezultat, croatul Stjepan Tomas a fost demis, iar conducerea clubului s-a orientat catre Sumudica, potrivit star.com.tr.Tehnicianul roman este asteptat, luni sau marti, la Rize, oras situat pe malul Marii Negre, la 1.100 kilometri est de Istanbul, pentru a semna un contract valabil pentru o periaada de un an si jumatate.Rizespor ocupa locul 16, cu 21 de puncte din 18 meciuri , la cinci puncte de Kayserispor, de pe locul 18, retrogradabil.Sumudica si-a reziliat contractul cu Gaziantep la 10 ianuarie. El a preluat echipa in vara anului 2019 si mai avea contract pana in mai. Formatia ocupa locul 4 in clasament, fiind la patru puncte de liderul Besiktas (16 jocuri).In ciuda rezultatelor bune obtinute, plecarea antrenorului roman s-a facut dupa un scandal izbucnit intre el si presedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.Marius Sumudica a acuzat conducerea clubului ca a vrut sa ii scada salariul, desi rezultatele echipei au fost bune. In schimb, conducerea gruparii l-a acuzat pe antrenorul roman ca are pretentii financiare prea mari si a precizat ca i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul marit in masura posibilitatilor.Citeste si: FOTO Fiica fotomodel a legendarului Luis Figo a intrat in familia regala a Spaniei. Cu cine a fost surprinsa tanara