Adrian Mutu a dat lovitura la FRF

Imagine a brandului Fenomeno, fostul mare international roman Adrian Mutu , unul dintre golgeterii Romaniei, isi aduce contributia la dezvoltarea tinerelor generatii si sustine tricolorii si tricolorele in drumul lor spre performanta."Am zis-o tot timpul, pentru mine cel mai important tricou a fost cel al echipei nationale. Pentru un fotbalist nu trebuie sa existe mandrie mai mare decat sa isi reprezinte tara si milioane de suporteri ale caror inimi bat pentru el si colegii lui. Meciurile in tricolor imi sunt si acum cele mai dragi si cele mai frumoase amintiri ale mele ca fotbalist. Tot timpul voi fi suporter al echipei nationale si voi sustine tricolorii! Ma bucur ca acum o pot face prin acest parteneriat. Pentru echipa nationala trebuie sa dai totul, ba chiar sa te autodepasesti, iar Fenomeno Isotonic te ajuta sa faci asta!", a spus Adrian Mutu."Ma bucur ca vom continua colaborarea cu Adrian Mutu, de data aceasta intr-o noua formula, un fost mare jucator al echipei nationale si un antrenor care a contribuit la performantele Romaniei U21. Incepand de azi, toate loturile nationale, feminine si masculine, indiferent de varsta, beneficiaza de Fenomeno Isotonic, un supliment nutritiv necesar sportivilor in drumul lor spre performanta. Prin acest parteneriat, FRF continua sa furnizeze loturilor nationale suportul optim pentru performanta sportiva. Urez bun venit in familia fotbalului romanesc brandului Fenomeno, un brand nou care isi propune sa creasca odata cu tinerele talente ale fotbalului romanesc", a declarat Razvan Burleanu , presedintele Federatiei Romane de Fotbal.Adrian Borza, manager Fenomeno, a spus: "Este o onoare pentru noi sa sustinem echipele nationale ale Romaniei prin furnizarea produselor noastre. Suntem, astfel, alaturi de cei care prin reusitele lor pe teren ne fac sa fim mandri ca suntem romani! Fenomeno Isotonic asigura sportivilor nostri energia necesara pentru a atinge cei mai buni parametri fizici".Fenomeno Isotonic este conceput pentru a suplimenta rapid fluidele, mineralele si ionii de care organismul are nevoie. In timpul antrenamentelor solicitante fizic, corpul nu elimina doar toxine si apa, ci si minerale importante precum sodiu, potasiu si magneziu. Fenomeno Isotonic acopera pierderile in mod adecvat, ajutand la prevenirea spasmelor musculare si ametelii, prevenind epuizarea fizica prin completarea energiei necesara sportivului astfel incat sa se mentina un nivel constant al performantei.Prin acest nou parteneriat, Adrian Mutu va promova si produsele echipei nationale puse in vanzare pe magazin.frf.ro.