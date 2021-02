FOTO Mutu, mesaj siropos pentru cea de-a treia sotie de Ziua Indragostitilor

De Ziua Indragostilor, care a coincis cu aniversarea a sase ani de relatie, fostul fotbalist, care a implinit 42 de ani, i-a scris un mesaj siropos pe instagram: "Cadoul meu pentru tine cu ocazia aniversarii este insignifiant in comparatie cu fericirea pe care mi-o oferi in fiecare zi, cu iubirea pe care mi-o porti si cu familia fericita pe care am creat-o impreuna. Te iubesc din ce in ce mai mult, pe masura ce timpul trece. Ma bucur ca aniversam inca un an impreuna. La multi ani, sotia mea!"Raspunsul sotiei mai tanara cu 15 ani, nu s-a lasat asteptat:"Nu conteaza cu adevarat ce ai in viata, ci pe cine ai alaturi cand treci prin viata, iar eu..te am pe tine, iubitul meu! Sunt recunoscatoare pentru tot ce am realizat impreuna si pentru faptul ca am devenit nu doar o familie fericita, dar si o echipa reusita! TE IUBESC, acum si mereu!"Sandra si Adi, care se afla la al treilea mariaj, s-au casatorit in 2016 si au impreuna un baietel. Fostul fotbalist mai are un baiat, din casatoria cu Alexandra Dinu, si doua fete, din mariajul cu Consuelo Gomes.Citeste si: