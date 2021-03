Ce se intampla cu Mutu dupa ratarea calificarii in sferturi la Europeanul de tineret

A fost ultimul meci la nationala de tineret pentru multi dintre fotbalistii nationalei mici, care din cauza varstei nu vor mai avea drept de joc la acest nivel.Daca nu apare vreo oferta fabuloasa de la o echipa de club, care sa-l faca pe Mutu sa plece de la FRF , el va ramane pe loc.Printre atributiile pe care le va avea va fi antrenarea noii selectionate U20, cea care peste doi ani va participa la Campionatul European U21, din postura de nationala a tarii gazda. Competitia va fi gazduita de Romania si Georgia si va fi extrem de importanta deoarece in urma rezultatelor de acolo se vor decide calificatele la JO 2024, de la Paris.In Comitetul Executiv din 30 noiembrie, dupa propunerea Comisiei Tehnice conduse de Mihai Stoichita , FRF a decis infiintarea acestei noi reprezentative, pentru a oferi in continuare meciuri internationale generatiilor U19 care incheie ciclul, eliminand astfel ecartul dintre nationale U19 si U21.Noua reprezentativa U20 a Romaniei va disputa meciuri amicale internationale pana cand jucatorii vor putea face pasul spre reprezentativa de tineret a Romaniei.Romania se alatura unor tari precum Franta, Anglia, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Olanda sau Danemarca, fiind singura tara din Europa de Est cu o selectionata la acest nivel de varsta.Printre posibilii componenti ai acestei nationale se regasesc jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2000, precum Radu Dragusin (Juventus U23), Louis Munteanu ( Fiorentina Primavera), Alexandru Pantea, Ovidiu Perianu, Octavian Popescu FCSB ), Alexi Pitu ( FC Viitorul ), Ioan Borcea, Ahmed Bani ( Dinamo ), Ionut Mitran, Stefan Baiaram (Craiova) sau Catalin Cirjan (Arsenal U23).Totodata, Mutu va fi prezent si la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde Romania va fi condusa insa de Mirel Radoi . Desi Mutu a declarant ca el va fi doar supporter este de asteptat, ca Radoi sa-l coopteze in stafful sau, cei doi avand o relatie foarte buna, dar si principii comune de organizare a jocului.