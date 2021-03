Prima schimbare in lotul lui Mutu la Europenele de tineret! Eroul calificarii, victima Covidului

Avand in vedere ca acest lucru nu s-a intamplat si faptul ca duminica dimineata tricolorii U21 vor pleca in Ungaria, selectionerul Adrian Mutu a decis in aceasta seara sa il inlocuiasca pe Costache cu Adrian Petre, atacantul de la UTA.Petre se afla la a doua prezenta la Campionatul European, dupa ce a fost si in 2019, in Italia si San Marino. El a si marcat un gol, in primul meci, cu Croatia, cand a inchis tabela, pentru 4-1.Astfel, numarul fotbalistilor care sunt acum in lot si au fost si la editia precedenta a ajuns la sase: Andrei Vlad, Radu Boboc, Alex Pascanu, Darius Olaru, Andrei Ciobanu si Adrian Petre.La precedenta editie a Campionatului European, in 2019, Romania a ocupat locul 5.CITESTE SI: