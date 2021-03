Cum a gandit Mutu meciul cu Germania: "Ideea a fost sa rezistam cat mai mult si sa dam lovitura pe final"

"Un meci bun, in care baietii au aratat ca au inima! Au dat tot ce au mai bun pe teren, in afara rezulatului sunt si alte lucruri care conteaza. Trebuie sa-i pregatim pe acesti baieti pentru nationala mare. Sa joace cu astfel de echipa, sa fie obisnuiti sa faca puncte. Cred ca e imbucurator. Am schimbat pentru ca a fost un turneu greu, fizic si emotional, era foarte greu sa incep cu acelasi 11 si meciul cu Germania. Stiam ca ei vor avea posesia si va trebui sa alergam dintr-o parte in alta. Am vrut sa intru cu trei mijlocas proaspeti, care au o agresivitate foarte bune, iar in repriza a doua sa-i bagam pe cei care au calitate. Ideea a fost sa rezistam cat mai mult si sa dam lovitura pe final. Trebuie sa ridicam capul, trebuie sa fim mandri de noi, de cum am jucat, de cum ne-am batut. Am zis de la inceput ca n-am venit in vacanta si s-a vazut acest lucru. A fost risipa de energie foarte mare. Ritmul a fost infernal", a spus Adrian Mutu, la conferinta de presa.Romania s-a clasat pe locul trei in grupa, dupa Olanda si Germania desi a fost neinvinsa: 1-1 cu Olanda, 2-1 cu Ungaria si 0-0 cu Germania.Romania: Vlad - Vladoiu, Ciobotariu, Pascanu (R. Dragusin '63), Harut - Itu (Ciobanu '46), Dulca (Morutan '57), Oaida - Olaru, Ad. Petre (Oct. Popescu '76), Matan.