Mutu, inaintea debutului la Euro 2021: "Avem genii in echipa!"

"Nationala de tineret are o identitate construita cu Mirel Radoi in frunte. Cand vorbesc de echipa nationala de tineret, nu imi e frica de nimeni. Echipa e asul. Avem genii in echipa. De exemplu, portarul Vlad care apara. Fundasii care baga alunecari si dau cu capul, mijlocasii care alearga peste tot si varfurile care dau goluri . E timpul sa treaca la alt nivel si sa arate tuturor ca putem obtine ceva mai mult decat atat. Ei sunt actorii principali. Incercam sa punctam informatii care trebuie. Olanda este buna. Si daca nu erau buni spuneam ca sunt buni. Nemtii ne-au batut in semifinale asa ca vrem revansa", a declarat Adrian Mutu pentru TVR.Lotul Romaniei U21 pentru EuroPortari: Andrei Vlad ( FCSB ), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Esanu ( Dinamo Bucuresti)Fundasi: Stefan Vladoiu ( Universitatea Craiova ), Denis Harut (FCSB), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindris ( FC Botosani), Denis Ciobotariu ( CFR Cluj ), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Raul Oprut (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Razvan Oaida (FCSB), Catalin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cimpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA)Atacanti: George Ganea (FC Viitorul), Adrian Petre (UTA Arad).Grupa A:Ungaria, Germania, Romania, Tarile de Jos (Olanda)Meciurile Romaniei, transmite de TVR 1:24 martie Romania - Tarile de Jos27 martie Romania - Ungaria30 martie Romania - Ungaria