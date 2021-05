Naomi Osaka s-a lansat in industria modei cu o colectie de bikini FOTO

Japoneza cu tata haitian, care locuieste in SUA, exploateaza la maximum popularitatea pe care o are pe piata asiatica si, dupa angajamente in lumea auto, a ceasurilor sau chiar in imobiliare, a intrat si pe piata modei.Naomi lanseaza o colectie de lenjerie intima, bikini si costume de baie, FRANKIES BIKINIS X NAOMI OSAKA , care probabil ii va aduce beneficii financiare pe masura.Anuntul lansarii acestei colectii i-a adus sportivei o avalansa de aprecieri pe retelele sociale.