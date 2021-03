Cine este antrenorul care va incerca sa o salveze pe Poli Iasi de la retrogradare

Contractul italianului este valabil pana la finalul acestui sezon cu posibilitatea de a fi prelungit cu un an. Tehnicianul a mai pregatit echipa din Copou in perioada 2014-2016 si i-a condus pe alb-albastri in dubla din preliminariile Europa League contra croatilor de la Hajduk Split."M-au sunat directorul sportiv, domnul primar si mi-au propus sa ma intorc la Iasi. Am venit cu inima deschisa. Incerc sa ajut, impeuna cu staff-ul, cu societatea, cu ziaristii, cu suporterii cu toata lumea, sa salvez echipa de la retrogradare. Nu stiu inca ce staff voi avea! E greu. E o situatie dificila si trebuie sa avem 3 luni foarte bune. Sunt multe meciuri , se pot recupera punctele. Eu am incredere in fotbalisti, iar ei nu vor sa retrogradeze in liga a doua", a declarat italianul. Poli Iasi ocupa ultima pozitie in Liga 1 . Moldovenii au 16 puncte si se afla la sase lungimi de Hermannstadt. In runda urmatoare moldovenii vor juca pe terenul CFR-ului.Fostul antrenor, Andrei Cristea, va ramane jucator in cadrul lotului, potrivit unei decizii a Consiliului Director al clubului, care a fost luata saptamana trecuta in prezenta primarului Mihai Chirica.CITESTE SI: