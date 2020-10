Socant e putin spus. Nationala de tineret a Angliei a jucat cu Andorra si a primit 3 goluri. Scorul incredibil cu care s-a terminat meciul

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Meciul s-a disputat in Grupa 3 a preliminariilor, in conditiile in care britanicii obtinusera pana astazi 18 puncte din 18 posibile. Ceea ce parea insa o simpla formalitate in Andorra s-a transformat intr-un adevarat cosmar pentru tineretul Angliei.Astfel, fotbalistii din Andorra au izbutit un miraculos 3-3, dupa ce au condus cu 1-0, marcand golul egalizator in minutul 90+1. De partea cealalta, Anglia a avut in teren fotbalisti cu nume, caliti in Premier League, precum Nketiah (Arsenal) sau Hudson-Odoi ( Chelsea ).