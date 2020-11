Rusine fara precedent in ultimii 43 de ani pentru nationala Columbiei. Esec umilitor in preliminariile CM 2022

Roberto Arboleda (7, 90+1), Angel Mena (9), Michael Estrada (32), Javier Arreaga (39) si Gonzalo Plata (78), eliminat doua minute mai tarziu, au marcat pentru gazde, in timp ce golul de onoare al columbienilor a fost inscris de James Rodriguez (45+1 - penalty), conform agerpres.ro.Columbia nu mai primise sase goluri in preliminariile Cupei Mondiale din 1977. De remarcat ca Ecuadorul marcase Columbiei sase goluri in ultimele 16 partide directe.Selectionatele Braziliei si Argentinei, cele doua mari forte ale fotbalului sud-american, si-au confirmat statutul de favorite si s-au impus in partidele disputate in deplasare, marti seara.Fara starul Neymar , accidentat, cvintita campioana mondiala Brazilia a invins cu scorul de 2-0 reprezentativa Uruguayului, pe stadionul Centenario din Montevideo. Selecao a marcat ambele goluri in prima repriza, prin Arthur (33) si Richarlison (45), obtinand a patra sa victorie consecutiva in grupa unica sud-americana, de la debutul calificarilor.Nationala Uruguayului a evoluat in ultimele 20 de minute cu un jucator mai putin pe teren, dupa eliminarea lui Edinson Cavani, care a vazut cartonasul rosu dupa o intrare dura asupra lui Richarlison.Argentina lui Messi a castigat la randul ei, tot cu 2-0, meciul disputat la Lima impotriva selectionatei Peru, prin golurile inscrise de Nicolas Gonzalez (16) si Lautaro Martinez (38).Aceasta este a doua victorie in deplasare obtinuta de nationala "albiceleste" care ramane la doua puncte in spatele liderului Brazilia.Venezuela a obtinut prima sa victorie din aceasta campanie, 2-1 cu Chile, meci in care fundasul Alexander Gonzalez ( Dinamo Bucuresti) a fost integralist la gazde.In etapa urmatoare, Brazilia va infrunta in deplasare reprezentativa Columbiei, in timp ce Argentina va primi vizita Uruguayului.Rezultate:Paraguay - Bolivia 2-2Au marcat: Angel Romero (19 - penalty), Alejandro Romero "Kaku" (72), respectiv Marcelo Martins (41), Boris Cespedes (45).Ecuador - Columbia 6-1Au marcat: Roberto Arboleda (7, 90+1), Angel Mena (9), Michael Estrada (32), Javier Arreaga (39), Gonzalo Plata (78), respectiv James Rodriguez (45+1 - penalty).Venezuela - Chile 2-1Au marcat: Luis Mago (9), Salomon Rondon (81), respectiv Arturo Vidal (15).Uruguay - Brazilia 0-2Au marcat: Arthur (33), Ricarlison (45).Peru - Argentina 0-2Au marcat: Nicolas Gonzalez (17), Lautaro Martinez (28).Clasament dupa patru etape:1. Brazilia 12 puncte2. Argentina 10 puncte3. Ecuador 9 puncte4. Paraguay 6 puncte5. Uruguay 6 puncte6. Chile 4 puncte7. Columbia 4 puncte8. Venezuela 3 puncte9. Peru 1 punct10. Bolivia 1 punctPrimele patru clasate la finalul preliminariilor se califica direct la turneul final din 2022, in timp ce ocupanta locului al cincilea va disputa un baraj international impotriva unei echipe din Oceania.Cea de-a cincea etapa a preliminariilor sud-americane este programata pe 25 martie 2021, cand urmeaza sa se dispute meciurile: Bolivia - Peru, Chile - Paraguay, Venezuela - Ecuador, Columbia - Brazilia si Argentina - Uruguay.Citeste si: Vedeta de la Chelsea care nu va mai putea avea copii. Sotia i-a cerut sa se opereze