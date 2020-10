S-au refacut testele COVID la nationala de tineret: selectionerul Mutu nu e infectat, dar nici nu va sta pe banca la meciul cu Malta

"Au sosit rezultatele testelor efetuate aseara. Toti membrii staff-ului au primit rezultate negative, in schimb cele doua persoane depistate pozitiv anterior au avut acelasi rezultat si de aceasta data", este anuntul FRF Mai departe, ca o masura suplimentara de precautie, s-a decis ca la meciul cu Malta din aceasta seara (ora 20.00, la Giurgiu, in preliminariile Euro 2021), echipa Romaniei sa fie condusa de pe margine de directorul tehnic Mihai Stoichita "Toti membrii staff-ului tehnic, avand in vedere ca au avut contact direct cu persoana depistata pozitiv, vor ramane in continuare izolati la Centrul National de Fotbal de la Buftea. De asemenea, Andrei Vlad, contact direct si el al jucatorului depistat pozitiv, va merge acasa unde i s-a recomandat sa ramana in continuare izolat cateva zile", au precizat oficialii FRF.