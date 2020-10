S-au aliniat astrele pentru nationala de tineret a Romaniei. Victoria cu Danemarca, in noiembrie, garanteaza calificarea la Euro 2021

Succesul cu Malta (4-1) de la Giurgiu n-a insemnat pentru Romania decat securizarea locului 2 in grupa preliminara, in conditiile in care Danemarca a castigat cu Finlanda (2-1), calificandu-se direct la Euro de pe prima pozitie.Pentru nationala pregatita de Adi Mutu n-a ramas astfel decat posibilitatea de a ajunge la turneul final din Ungaria si Slovenia prin intermediul ierarhiei separate a locurilor secunde, miza fiind clasarea in primele 5 din cele 9 ocupante ale locurilor doi.Dupa meciurile disputate marti seara, Romania a fost ajutata de rezultatele din celelalte grupe, in special de egalul dintre Polonia si Bulgaria (1-1). Daca micii tricolori vor castiga meciul cu Danemarca de la 17 noiembrie, la Ploiesti, calificarea e asigurata.In mod cert, grupele in care se afla Franta si Portugalia vor trimite primele doua clasate la Euro, sanse mari fiind si pentru seriile in care se regasesc Belgia (daca va invinge in Bosnia in ultima etapa ) si Irlanda, unde situatia e putin mai complicata.In schimb, Romania, care va acumula 16 puncte in ierarhia locurilor secunde, n-ar mai putea fi depasita de nationalele clasate pe locul 2 in grupele Scotiei, Macedoniei de Nord, Austriei si Poloniei.