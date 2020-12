LIVETEXT, de la ora 16.00. Nationala de tineret isi afla adversarele de la Euro 2021. Romania, in urna a treia valorica

Echipa noastra, antrenata de selectionerul Adrian Mutu , se va afla in urna a treia valorica, la evenimentul programat incepand cu ora 16.00.Cele 16 nationale calificate au fost impartite in patru urne valorice, dupa cum urmeaza:Spania, Germania, Franta, AngliaItalia, Danemarca, Portugalia, OlandaRomania, Croatia, Cehia, RusiaElvetia, Islanda, Slovenia, UngariaCampionatul European se va disputa in doua faze distincte. Astfel, meciurile din grupe se vor juca in perioada 24-31 martie, iar disputele eliminatorii peste doua luni (31 mai - 6 iunie), UEFA apeland la aceasta solutie din cauza pandemiei cu coronavirus care a aglomerat programul competitional din 2021."Formatul turneului final s-a schimbat. Se califica primele doua din cele patru grupe. Daca vrem sa egalam target-ul de la ultimul turneu final (n.r.: Romania a ajuns in semifinale, in 2019) trebuie sa fim pregatiti de orice", a declarat Adrian Mutu.Citeste si: Grupa de cosmar pentru Romania in preliminariile Campionatului Mondial 2022. Ne batem pentru calificare cu o fosta campioana mondiala