Ucraina U21 - Romania U21 LIVETEXT de la 18.30. Tineretul lui Adi Mutu, meci vital pentru calificarea la Euro. Postul care transmite partida

Meciul Ucraina - Romania (transmis in direct de Prima TV, de la ora 18.30) are caracter decisiv pentru ambele echipe, gazdele jucandu-si astazi ultima sansa de a spera in continuare la locul 2 in grupa, ocupat deocamdata de micii tricolori De partea cealalta, Romania cauta si ea victoria, un rezultat care trimite echipa noastra la Euro in proportie de 99 la suta, indiferent de rezultatele din ultimele doua runde, acasa cu Malta si Danemarca, liderul grupei.Conform regulamentului, la turneul final din 2021 ajung primele clasate in cele 9 grupe, dar si cele mai bune 5 locuri secunde, in functie de punctaj.De asemenea, o victorie in Ucraina, urmata de alta cu Malta (marti, la Giurgiu), va permite Romaniei sa atace chiar si locul 1 in grupa, in "finala" cu Danemarca din noiembrie.