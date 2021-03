Un macedonean de 37 de ani, principalul pericol pentru nationala Romaniei in meciul de joi. Amintirile secundului Nicolae Dica

"Nu cred ca adversarii vor veni infumurati la Bucuresti. Au jucatori cu mare experienta in lot, care evolueaza in campionate puternice din Europa. Asa ca eu cred ca vom avea un meci foarte greu. Au trecut multi ani de cand jucam eu impotriva Macedoniei, dar am ramas placut surprins sa vad ca Pandev inca evolueaza la 37 de ani la un nivel foarte ridicat. El va fi un adversar foarte puternic pentru noi. Este important ca la meciul cu Macedonia sa fim pregatiti din toate punctele de vedere", a afirmat secundul. Intrebat cum reactioneaza jucatorii la antrenamente in absenta selectionerului Mirel Radoi , depistat pozitiv cu COVID-19, Dica a raspuns: "Jucatorii trebuie sa inteleaga ca atunci cand esti la antrenament trebuie sa dai totul, oricine ar fi in fata ta. Chiar daca e antrenorul principal sau secundul pentru o perioada. Ei trebuie sa fie jucatori profesionisti... si vad acest lucru la jucatorii echipei nationale. Asa ca din acest punct de vedere nu vom avea nicio problema. I-am simtit motivati si increzatori pe jucatori. Intr-o asemenea situatie trebuie sa fim mult mai uniti si noi din staff, comunicarea noastra trebuie sa fie mult mai buna ca inainte. Noi oricum eram un staff unit, dar acum e nevoie sa fim mult mai uniti".Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa in luna martie trei partide in cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Prima reprezentativa intalneste la 25 martie Macedonia de Nord (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti), la 28 martie Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie Armenia (ora 19:00, in deplasare).Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje.Citeste si: