Premierul Norvegiei a explicat de ce echipa nationala n-a fost lasata sa plece in Romania

"Daca nu luam decizia asta, am fi fost mult mai putin stricti cu fotbalistii decat suntem cu norvegienii in general. In alte locuri, contactii apropiati ai oamenilor infectati nu sunt carantinati, dar asta inseamna ca virusul se poate raspandi mai rapid", a precizat Erna Solberg."Trebuie sa tinem cont ca luam masuri mai stricte decat alte tari, dar din acest motiv rata de infectie din Norvegia e mai mica", a mai spus oficialul de la Oslo.Citeste si: Tricolorii vor purta banderole negre la Belfast si se va tine un moment de reculegere pentru victimele de la Piatra Neam